Piero Alessandro Corvetto Salinas acumuló S/1,762,900 en remuneraciones durante sus cinco años y ocho meses como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El portal de transparencia de la institución registra un sueldo base mensual de S/25,000, cifra que se incrementó con gratificaciones y bonificaciones que sumaron S/ 237,900 adicionales entre 2021 y 2026.

El año de mayores ingresos fue 2021, cuando Corvetto percibió S/350,400.

Los ejercicios 2023 y 2024 arrojaron montos idénticos de S/350,000, mientras que 2022 fue el período “más bajo” para Piero Corvetto con S/312,500.

En lo que va de 2026, solo tres meses, el exfuncionario ya había cobrado S/75,000.

Tiempo en el poder

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo nombró mediante Resolución N.° 027-2020 en agosto de 2020 y lo ratificó en mayo de 2024 por un segundo período de cuatro años que debía extenderse hasta 2028.

Sin embargo, el 13 de abril de 2026 la misma institución le abrió una investigación preliminar por presunta falta grave.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, reza la carta que el propio Corvetto presentó el 21 de abril.

Altos sueldos

Al menos doce funcionarios de alta dirección que rodeaban a Corvetto percibieron remuneraciones de más de S/14,000, según el portal de transparencia de la ONPE a marzo de 2026.

El gerente general Bernardo Pachas Serrano, ahora jefe de la ONPE, encabezó esa escala con S/15,713, seguido del secretario general Elar Bolaños Llanos con S/15,600.

Les siguieron siete gerentes: Edward Alarcón González (GAD), Lidia Flores Jesfen (GSFP), Jorge Morales Tello, Procurador Público, Héctor Rojas Aliaga (GRH), Ricardo Saavedra Mavila (GOECOR), José Samamé Blas (GGE) y Susana Vital Reyes (GIEE), quienes percibieron cada uno S/ 14,417.

En otro tramo, con S/14,304, figuraron Roberto Montenegro Vega (GITE), Juan Pestana Uribe (GAJ) y María Rocío Salas Palacios (GPP).

Ninguno de esos cargos bajó del equivalente a 28 sueldos mínimos vitales, en un organismo cuyo jefe salió con una investigación preliminar abierta en su contra.