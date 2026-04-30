El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, sustentó el presupuesto institucional de las Elecciones Generales 2026 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en dos oportunidades: el 17 de septiembre de 2025 y el 18 de septiembre de 2024.

En ambas sesiones, el funcionario prometió sistemas tecnológicos inéditos, solicitó cientos de millones de soles para desarrollarlos y auditarlos, y aseguró que garantizarían la transparencia y eficiencia de las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Sin embargo, esos sistemas no llegaron a desplegarse por graves errores logísticos en los locales de votación.

Tal ha sido el fracaso de la ONPE de Corvetto que hoy, 30 de abril, tras 18 días, aún no hay resultados al 100%.

Argumentos

En la presentación más reciente, Corvetto Salinas llegó al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea el 17 de septiembre de 2025 para sustentar el presupuesto del año fiscal 2026 ante el congresista Eduardo Castillo Rivas, quien presidió en ese entonces la sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto.

El titular de la ONPE presentó los cuatro sistemas tecnológicos que la institución había desarrollado y que describiría como la columna vertebral de las elecciones más complejas de la historia del Perú.

El primero de los sistemas era el nuevo sistema de cómputo de resultados, que incorporaba inteligencia artificial y permitía una digitación ciega y aleatoria de cada acta, de modo que ningún digitador pudiera conocer el resultado que procesaba.

El segundo era la nueva plataforma de presentación de resultados, que entregaría cortes cada cinco minutos desde las cinco de la tarde del día electoral y permitiría a los partidos políticos hacer descargas masivas de actas y resultados en paralelo al conteo oficial.

Esto era parte de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

El tercero consistía en una laptop y una impresora instaladas en cada mesa de sufragio, que alertaría errores al miembro de mesa, tomaría fotografías de los integrantes, generaría firmas digitales y emitiría actas digitales.

“Eso va a posibilitarnos, por primera vez, tener actas digitales con valor legal”, refirió.

Transcripción de la participación del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en la Comisión de Presupuesto el 17 de septiembre de 2025.

Como se sabe, el tardío traslado de estos equipos, que iban a permitir implementar el STAE, generó los posteriores retrasos en las instalación de decenas de mesas de votación.

El sistema se desplegaría en las 29,006 mesas de Lima y Callao, representando un incremento de más del 300% respecto a las 8,000 mesas donde operó en 2022, y reduciría el margen de error de actas observadas.

El cuarto sistema era el plan piloto de voto digital, con un costo de 12 millones de soles, dirigido a 11 grupos prioritarios: miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, personal de salud, bomberos, trabajadores de Migraciones, Cancillería y la Defensoría del Pueblo, ciudadanos con discapacidad y electores del Cercado de Lima.

Cabe señalar que, el 18 de septiembre de 2024, Corvetto ya había presentado algunos sistemas tecnológicos que la ONPE venía desarrollando como el nuevo sistema de cómputo de resultados, la nueva plataforma de presentación de resultados y el propio STAE.

Las fallas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó, el pasado 23 de abril, que el sistema informático STAE utilizado para el escrutinio de votos, presentó problemas operativos durante la jornada, por lo que el JNE exigió su suspensión y el paso a modo manual.

Fragmento del acuerdo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 23 de abril de 2026.

Cabe indicar que, el Estado peruano invirtió 41 millones de soles por este sistema.

Por otro lado, las 30,000 laptops e impresoras adquiridas desde septiembre de 2025 fueron usadas para capacitar a los miembros de mesa, pero nadie planificó el tiempo necesario para recogerlas, reconfigurarlas y distribuirlas antes del día de la votación.

Esto provocó que el despacho del material terminara a las 4:30 a.m. del propio domingo electoral.

El golpe de gracia llegó a las 10:00 a. m., cuando el exgerente José Samamé ordenó suspender la entrega de laptops al admitir que el STAE ya no funcionaría, con lo que toda esa inversión quedó inutilizada en un solo día, así lo informó el programa televisivo Cuarto Poder.

Solicitud

El proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026 de la ONPE buscó obtener casi 1200 millones de soles, distribuido entre su funcionamiento institucional (10.78%) y el proceso electoral (89.22%), sin contemplar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de este año.

Para las actuales elecciones generales, Corvetto pedía aproximadamente 1,060 millones de soles, distribuidos en cerca de 724 millones de soles para primera vuelta y 336 millones de soles para segunda vuelta.

Diapositiva de la Sustentación del Presupuesto 2026 para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el 17 de septiembre de 2025.

El rubro más costoso fue el Servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática (SHALI), con 100 millones de soles en primera vuelta y 42 millones de soles en segunda, sumando 142 millones de soles.

El SHALI es el servicio mediante el cual la ONPE instala, equipa y opera toda la infraestructura tecnológica de las elecciones, desde las oficinas descentralizadas (ODPE) hasta los centros de cómputo y de datos a nivel nacional.

Incluye, la implementación de redes, energía, servidores y estaciones de trabajo, así como la provisión de impresoras multifuncionales integradas a la red, que deben entregarse prácticamente sin uso (con contador mínimo), contar con tóner suficiente (al menos para 1,000 hojas) y cuyo volumen de impresión es monitoreado mediante reportes durante el proceso.

Además, la ONPE tenía previsto 3.3 millones de soles para auditoría informática y 2.4 millones de soles para la trazabilidad del material electoral como el rastreo satelital.