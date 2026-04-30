La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la convocatoria al concurso público para la selección y nombramiento del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien de acuerdo con el respectivo cronograma asumirá el cargo el 3 de julio de este año; es decir, luego de la segunda vuelta.

Hasta entonces, al frente de la ONPE continuará Bernardo Pachas, jefe interino tras la salida de Piero Corvetto, quien renunció al cargo tras las serias irregularidades que afectaron los sufragios el domingo 12 de abril.

El concurso tiene cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 % del total de la calificación), evaluación curricular (20 %), presentación del plan de trabajo (20 %) y la entrevista personal (35 %). Las fases son de carácter eliminatorio y los postulantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 70 sobre 100 en cada una.

CRONOGRAMA

​La inscripción de los interesados, –previo pago de 430 soles– comenzará el 2 de mayo y se extenderá hasta el 8 del mismo mes. La evaluación de conocimientos será el 21 de mayo y los resultados se conocerán ese día.

La revisión curricular se realizará del 22 al 26 de mayo, mientras que la evaluación del plan de trabajo se efectuará entre 9 y 11 de junio. La entrevista personal de quienes queden aptos, asimismo, se desarrollará el 2 de julio.