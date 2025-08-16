Una pareja fue asaltada por seis sujetos que simulaban realizar ejercicios en el parque Miguel Grau. Los delincuentes atacaron a Bierhof Vila y le arrebataron su celular y objetos personales, lanzando amenazas a las mujeres que lo acompañaban antes de huir.

Gracias al GPS del equipo móvil, rastrearon la señal hasta el distrito de El Tambo, donde hallaron a los mismos individuos intentando cometer otro robo cerca de la discoteca “La Jora”. Tras una persecución, cuatro fueron capturados, mientras que dos lograron escapar.

En la intervención, los sujetos arrojaron el celular robado e intentaron deslindar responsabilidades, además se les encontró armas punzocortantes. El agraviado, que resultó con lesiones, fue trasladado a la Comisaría Central para formalizar la denuncia.