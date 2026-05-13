Todo lo tenían fríamente calculado. Los falsos taxistas, ‘peperas’ eran los que llevaban a las víctimas de las discotecas y bares a locales clandestinos para desvalijar a las víctimas.

Seis fueron dopados y lo perdieron todo en minutos, uno de ellos es Luis Pablo Garcia Hidalgo (26), a quien lo mataron tras darle una fuerte dosis de somnífero y su cuerpo fue arrojado a un riachuelo en el barrio Roncha en Chupaca.

La banda “Los Lechuceros del Centro”, operaba desde el año 2024, policías de la División de Alta Complejidad (Diviac) con el primer equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, tras un arduo trabajo logró desarticular la presunta organización criminal ‘Los lechuceros”.

Unos 480 policías, 38 fiscales participaron en el operativo que permitió la detención preliminar de 13 personas, se confiscó al menos 500 celulares en 10 stands del pasaje Andaluz en Huancayo, se incautó 7 vehículos y unos 500 mil soles en dinero y otros equipos que usaban para ‘flashear” los móviles.

Capturan

Con una orden de detención preliminar los agentes de la Diviac, luego de un año de seguimiento detuvieron a 13 de sus integrantes que estarían involucrados en los delitos de hurto agravado, robo agravado con subsecuente muerte por la modalidad del ‘pepeo’, receptación agravada, entre otros, en agravio de múltiples ciudadanos.

Entre los detenidos están: Niels Goyre Rafael Rafael(40), Tania Cristina Valero Machuca(22), Joel Enrique Huaccho Atencio(40), Junior Hugo Basilio Bueno Arrieta (28), Lander Armando Avellaneda Choque(52), Brayan Ronald Ramos Pituy(26), Walter Montoya Avilez (53), Anamile Carlos Quincho (23), Joel Villanueva Escobar (42), Julio Manrique Maravi (42), Richard Galindo Llacta (31), Jade Millene Ortiz Bernardo (21), Germán Santos Ñaña y Fredy Rivera Damian (42). Éste último tenía el celular que le robaron a Luis García, quien fue victimado.

Organización

El general PNP César Calero, explicó que este grupo criminal habría iniciado sus actividades delictivas de manera permanente desde el año 2024, para lo cual se habrían distribuido roles funcionales definidos y coordinados para apoderarse de los celulares –hurto y robo agravado-, transporte -taxistas-, formateo de equipos –informáticos- y posterior venta en el pasaje Andaluz de Huancayo.

Entre sus víctimas están personas que salían de reuniones sociales y abordaban taxis donde los integrantes con violencia les robaban sus dispositivos móviles.

La otra modalidad recurrente es que las peperas frecuentaban las discotecas de la ciudad, acercándose a los agraviados que estaban ebrios y solos, se ganaban su confianza y les echaban sustancias nocivas en sus bebidas que los hacía dormir, incluso les ocasionó la muerte, todo para robarles.

“Es un trabajo de equipo de la Diviac de Mazamari, Fiscalía, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria. Esta organización trabajaba con damas compañía, taxistas que están involucrados. Vamos a seguir las investigaciones caiga quien caiga”, dijo el jefe de la Región Policial de Junín.