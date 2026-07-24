El gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Yáñez Rodríguez manifestó que un bloque del glaciar del nevado Huaytapallana se desprendió tras el último sismo, el cual cayó a la laguna Lasuntay. Al día siguiente cuando acudieron a realizar el monitoreo, se detectó que el espejo de agua aumentó y está solo a medio metro de un rebose.

Acotó que esta información la dio a conocer en base a una reporte del reporte del Instituto Nacional de Glaciares y ecosistema, que monitorea al nevado Huaytapallana.

”El sábado 18 de julio tras el sismo, se desprendieron bloques de hielo que han caído a la laguna Lasuntay, y el espejo de agua aumentó a tal punto que está a tan solo 55 centímetros de un rebose y podría haber un colapso por la cantidad de agua que se tiene con respecto al dique. Además se identificaron filtraciones y ante un sismo por un desprendimiento de la masa glaciar”, indicó Vladimir Yáñez.

Asimismo, mencionó que la laguna Lasuntay tiene 4 millones de metros cúbicos de agua y corresponde a Sedam Huancayo realizar el desfogue de la laguna, ya que podría ocurrir un aluvión. Es por ello que pidió a los técnicos de Sedam Huancayo, ejecutar el desfogue de la laguna.

En la actualidad, se ejecuta la liberación del agua. No obstante, prevalece la probabilidad de riesgo por un posible aluvión, que es un peligro latente, que debe conocer la población de Huancayo, ya que existe una falla geológica en el Huaytapallana, además de la última falla de Altos Mantaro, que generó el sismo del último sábado en Chupaca y Huancayo.

El funcionario demandó que la Municipalidad Provincial de Huancayo, realice una evaluación, se cuenten con un mapa de riesgo en las fajas marginales, donde está prohibido habitar, pero que en la actualidad se encuentran pobladas y corren el riesgo.

Esto ante el sismo de 5.4 grados, que ha generado esta alerta.En las fotografías del 20 de julio del 2026, en la zona se aprecian filtraciones de agua em la cara frontal del dique de regulación y en la morrena lateral izquierda.

El Área de Conservación Regional (ACR) Huaytapallana es administrada íntegramente por el Gobierno Regional de Junín. Ubicada entre 5 557 m. s. n. m. en la provincia de Huancayo, actualmente se encuentra cerrada al turismo y retirada del registro de recursos turísticos para proteger su frágil ecosistema, severamente afectado por la escasez hídrica y el retroceso glaciar.

Sedam: “No hay registro”

El gerente de operaciones de la empresa Sedam Huancayo, Carlos Ango consideró como una irresponsabilidad lo declarado por el gerente de recursos naturales del Gore Junín, Vladimir Yañez, que solo genera alarma en la población. Descartó que pueda ocurrir un aluvión como ocurrió en los años 90.

Mencionó que tiene registro fílmico de la caída de los bloques de hielo y no impactan en la laguna ya que estos se derriten en las rocas colindantes, puesto que están distantes de las laguna Lasuntay, que es una represa de base ancha, que apenas almacena un millón 940 mil metros cúbicos y cuenta con dos diques que tienen pequeñas fugas de agua de 2 a 3 litros por segundo, pero que son ranuras de dilatación que tienen muchos años.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) cuenta con diversos estudios e investigaciones técnico-científicas sobre el nevado Huaytapallana, centrándose principalmente en su acelerado retroceso glaciar, su geología estructural y los peligros geológicos asociados como los sismos por fallas activas.