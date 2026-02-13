Hoy Huancayo recibirá al Ño Carnavalón 2026, costumbre que marca oficialmente el inicio de los carnavales en la Incontrastable y que movilizará a miles de ciudadanos.

Ante la magnitud del evento, la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) ha diseñado un plan de desvío vehicular y cierre temporal de vías, el cual se ejecutará desde las 2:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. para evitar que la comparsa genere mayores afectaciones al tránsito.

El pasacalle

El recorrido oficial se iniciará a la altura del Estadio Mariscal Castilla, desplazándose por toda la avenida del mismo nombre hasta ingresar a la Calle Real. La comparsa continuará su paso por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza Huamanmarca, donde los participantes se dispersarán.

“El cierre en la Real va hasta el Jr. Cajamarca. En la plaza no habrá concentraciones; los elencos llegan, se dispersan y termina”, detalló el gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe.

Desvío de transportes

Ante el cierre de la Calle Real se han establecido las avenidas Huancavelica (lado oeste) y Ferrocarril (lado este) como las principales vías alternas para el tránsito. El transporte público deberá utilizar preferentemente la avenida Ferrocarril.

Para quienes se desplacen de norte a sur, los conductores que provengan de El Tambo, el desvío es por la Av. Evitamiento para conectar con las avenidas Ferrocarril o Huancavelica. Por otro lado, en el sentido de sur a norte, se habilitará el desvío por el Jr. Tarapacá hacia Ferrocarril, o bien por el Jr. Huánuco para dirigirse hacia la Av. Huancavelica.

Hacia el sector de Palián y San Carlos, la Av. Giráldez deberá fluir; al ser transversal a la Real, será la PNP quien pare momentáneamente la comparsa para el tránsito de vehículos.

“La recomendación principal es que se utilicen las vías alternas. La calle Real no es de transporte público y las otras calles se podrán usar con normalidad. Si no es necesario, no traigan sus vehículos”, recomendó el gerente Jorge Quispe.

Pondrán “mano dura”

El funcionario, detalló además, que se desplegará un equipo de 12 personas, compuesto por 8 inspectores de campo, 4 conductores y dos grúas que recorrerán la ciudad durante todo el Ño Carnavalón. Cualquier vehículo obstruyendo las vías alternas será subido a la grúa y trasladado al depósito municipal.

“Una grúa estará en el lado este y otra en el oeste; así vamos a despejar las subidas y bajadas. Si hay algún vehículo abandonado, lo vamos a remover por prevención”, advirtió el funcionario.

En el centro, sector donde se prevé la mayor congestión vehicular, el control será clave en las calles Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Junín y Cajamarca.

horas, entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m., se mantendrá el cierre de la calle Real.