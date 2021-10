Un mototaxista de unos 60 años, salvó de morir mientras transitaba con su unidad por la avenida Ferrocarril y el jirón Tarapacá, esto luego que un camión derribara un poste. “Me salvé de la muerte. El camión venía a velocidad me puse al costado, escuché a la gente gritar porque la callampa de la toldera estaba sobresalida y se llevó los cables. Ya no podía hacer nada y me machucó. Salté y gracias a Dios estoy vivo”, contó Juan Cárdenas Aguilar, quien todos los días, se gana el pan del día trabajando como mototaxista.

MIRA ESTO: Diresa de Junín almacena fármacos vencidos de hace veinte años

El accidente de tránsito ocurrió la mañana de ayer, cuando el camión AFW-818 que se desplazaba por la calle Tarapacá, jaló los cables que estaban sueltos y derribó el poste de cemento que terminó por caer sobre la mototaxi 5891-5W que estaba estacionada.

Hasta el lugar llegaron policías y serenos de Huancayo. Según testigos, Juan se desvaneció tras el percance.

En tanto, el conductor del camión dijo a las autoridades que no se dio cuenta que los cables estaban colgados y tampoco escuchó los gritos de los lugareños porque estaba con la música a alto volumen.

El conductor (35) fue intervenido y llevado a la comisaría.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Cementerio General de Huancayo no atenderá desde este 31 de octubre hasta el 3 de noviembre

El mototaxista padre de familia, pidió que arreglen su herramienta de trabajo. En la Av. Eternidad en Chupaca, se suscitó otro choque. Juan Escobar Piñas (29), quien conducía el auto AOU-217 y colisionó con la moto 9205-FW de Robert de la Cruz Camasa (36), quien resultó herido junto a Wilver Perca B.(21).