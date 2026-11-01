La presidenta Keiko Fujimori se reunió con el ministro de Salud, Luis Dyer, en Palacio de Gobierno para revisar las acciones del Ejecutivo frente al incremento de casos de dengue y leptospirosis en el país, tras su retorno de una visita oficial a El Salvador.

Durante el encuentro, Dyer informó sobre la ampliación de los puntos de vacunación contra el dengue en ocho regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, San Martín y Áncash.

En Lima, se incorporaron los distritos de San Juan de Lurigancho y Carabayllo para proteger a las poblaciones vulnerables.

El titular del sector precisó que en los últimos dos meses se aplicaron más de 70 mil dosis y se gestionó la compra de más de un millón de vacunas, destinadas a proteger a más de 500 mil personas de entre 10 y 20 años.

Asimismo, ambos abordaron las experiencias conocidas durante su visita a El Salvador, entre ellas la plataforma de telemedicina Doctor SV, que integra inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, así como las iniciativas de modernización de la infraestructura hospitalaria.

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