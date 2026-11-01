La presidenta Keiko Fujimori agradeció al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por la invitación y la hospitalidad durante su reciente visita oficial a ese país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria destacó la importancia del encuentro para fortalecer la cooperación bilateral y compartió una publicación de Bukele.

“Muchas gracias, presidente Bukele, por la invitación y la cálida hospitalidad. Ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias y avanzar con decisión en una agenda de cooperación en seguridad, salud y educación, prioridades que comprometen a nuestros países. Un abrazo desde el Perú”, escribió la mandataria.

Durante su visita, Fujimori abordó con las autoridades salvadoreñas experiencias y estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como iniciativas relacionadas con los sectores de salud y educación.

La visita también estuvo vinculada al interés del Gobierno peruano por conocer las políticas de seguridad implementadas por la administración de Bukele, entre ellas el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Muchas gracias, presidente Bukele, por la invitación y la cálida hospitalidad. Ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias y avanzar con decisión en una agenda de cooperación en seguridad, salud y educación, prioridades que comprometen a nuestros países. Un abrazo desde el Perú. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

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