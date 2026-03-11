Un camión de carga volcó en plena vía y dejó completamente bloqueado el tránsito en el kilómetro 59 de la Carretera Central, en el anexo de Acaya, distrito de Curicaca, provincia de Jauja.

El accidente ocurrió en el sector de Matachico, cuando el vehículo de placa D4N-970, que se dirigía de Lima a Huancayo, terminó volcado en medio de la pista. La unidad era conducida por Julio Requena Marco (52).

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría realizado una maniobra brusca en una curva cerrada, lo que provocó que el camión perdiera estabilidad y se volcara.

Tras el accidente, decenas de vehículos quedaron varados en ambos sentidos de la vía. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía de Carreteras de Acolla, quienes esperan la llegada de una grúa para retirar la unidad y restablecer el tránsito. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales.