Nuevamente el colapso y desborde del canal Cimirm volvió a generar aniegos en el distrito de El Tambo, afectando al menos ocho cuadras desde la avenida Ferrocarril con Ricardo Palma hasta la calle Real, pasando por todo Manuel Fuentes. Desde tempranas horas, escolares, trabajadores y vecinos tuvieron que sortear el agua acumulada que incluso generó congestión vehicular en la zona céntrica.

El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT), Jorge Lara, señaló que el problema no se originó por lluvias, sino por la acumulación de residuos.

“Se entiende bastante de que esto es netamente por la acumulación de la basura que viene arrastrando en todo el trayecto del canal. Entendiendo también la naturaleza del canal que no está tapado, está al aire libre y hay acumulación de basura y desmonte”, explicó, al precisar que el canal es abierto y propenso a obstrucciones.

Asimismo, indicó que la limpieza del canal no es competencia directa del municipio.

“Apoyamos con la limpieza en esta ocasión, pero la responsable es la junta. Nosotros podríamos cometer (vulnerar) algún aspecto administrativo si intervenimos directamente. Tenemos entendido que la última limpieza fue hace un mes”, advirtió, detallando que ya se ha exhortado a los sectores responsables a ejecutar labores de mantenimiento y presentar un plan de contingencia.

Por su parte, el representante de la Junta de Usuarios Mantaro, Pablo Castro, atribuyó el desborde a un incidente en la zona de desfogue.

“En la Quebrada Honda hay una compuerta que se atoró con ramas y troncos grandes, eso hizo que el agua se vaya para Huancayo”, afirmó. Añadió que el retiro de estos elementos fue complicado y requirió de maquinaria.

Castro también responsabilizó a la acumulación de basura en todo el recorrido del canal generada por la población irresponsable.

“La gente fue botando basura al canal, ahora se obstruyó”, indicó, revelando incluso el hallazgo de objetos como un colchón en la bocatoma. Ante ello, anunció la apertura de una nueva compuerta de descarga adicional para evitar futuros colapsos. “En conjunto con la municipalidad lo haremos a modo de prevención para tener dos compuertas y no fiarnos de solo una”, afirmó.

El funcionario no descartó una corresponsabilidad en la gestión de residuos.

“Sería bueno que se coloquen receptores de basura, no podemos seguir así. Las personas al acumularse sus desechos lo tiran al canal y eso se arrastra haciendo colapsar”, sostuvo, señalando que el problema es recurrente.