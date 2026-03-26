Un deslizamiento de talud provocado por intensas lluvias dejó fuera de servicio cerca de 80 metros del canal de riego en el distrito de Huayucachi, en la provincia de Huancayo.

El hecho afectó directamente las actividades agrícolas y generando preocupación entre los usuarios.

La pérdida de la infraestructura ha paralizado el abastecimiento de agua para cultivos en la zona.

Ante la emergencia, el Gobierno Regional de Junín informó que activó la garantía de la obra y dispuso acciones inmediatas como limpieza, estabilización del terreno y rehabilitación del canal para restablecer el servicio.