El candidato a la alcaldía provincial de Yauli-La Oroya por Progresemos, Ángel Roberto Aylas Jara, propone generar empleo, recuperar la actividad productiva, impulsar el turismo y mejorar servicios de salud y saneamiento. También plantea incorporar a las empresas comunales en proyectos de infraestructura.

¿Qué lo motivó a postular a la Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya?

Porque es mi casa. He vivido allí más de 40 años y conozco sus necesidades. Falta empleo, desarrollo turístico, infraestructura educativa y atención ambiental. La provincia tuvo un gran auge por el complejo metalúrgico, pero esa actividad está prácticamente paralizada desde hace unos 15 años.

¿Cómo plantea recuperar la actividad minera?

Tenemos que recuperar el carácter productivo. Antes los concentrados llegaban a la fundición, se procesaban y los metales salían en lingotes para su exportación. Hoy muchos concentrados salen directamente hacia Lima y el Callao. Propongo impulsar cambios en la normativa minera para que los minerales sean procesados y fundidos en el país, generando mayor valor agregado. Esto requiere articular al Ejecutivo, Gobierno Regional, empresas y comunidades.

¿Qué hará directamente para generar empleo?

Impulsaremos el turismo y actividades culturales y artísticas los domingos para dinamizar el comercio. También proponemos que las instituciones públicas y privadas que lleguen utilicen ambientes de La Oroya Antigua, contribuyendo a recuperar esa zona y generar movimiento económico.

¿Qué beneficio tendrá la nueva Carretera Central?

He participado por más de tres años en reuniones con el MTC, Provías Nacional y PMO Vías. La propuesta actual contempla llegar hasta el Puente Yaulí. Hemos conseguido que las empresas comunales sean capacitadas y contratadas como proveedoras. Provías ya ha señalado que esto podrá concretarse después de aprobado el estudio de impacto ambiental.

¿Qué plantea para la ganadería y agricultura?

Proponemos cobertizos y para la agricultura impulsar la siembra y cosecha de agua y potenciar los canales de coronación. El objetivo es fortalecer a los productores y enfrentar las dificultades de acceso al recurso hídrico.

¿Cómo atenderá la falta de médico legista?

Es una necesidad urgente. Hace tres meses presenté un documento ante el Ministerio Público solicitando un médico legista las 24 horas . También gestionamos una contraprestación entre el Minsa y EsSalud para ampliar la atención médica.

¿Qué obras considera prioritarias?

La Oroya necesita una planta de tratamiento de aguas residuales. Existe un proyecto de saneamiento de entre 50 y 60 millones de soles, pero está temporalmente inactivo. También queremos implementar una casa del adulto mayor.