Los ocho candidatos a la Municipalidad Distrital de Chilca participarán hoy en el Debate por las Elecciones Regionales y Municipales Junín 2026, organizado por Correo y el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) regional Junín. Una vez más con el objetivo de que los electores conozcan y contrasten sus propuestas de cara a los próximos comicios del 4 de octubre. El encuentro se desarrollará desde las 8:30 de la mañana, en el auditorio del CAP.

Dalay Lama Colonio Nolasco (Batalla Perú), Leonel Mallqui Silva (Juntos por el Perú), Saúl Fredy Alejo Arotoma (Perú Primero), Abrahám Carrasco Talavera (Podemos Perú), Jhonny Eleo Rojas Lázaro (Acción Popular), Hernán Sergio Huamani Yalli (Alianza para el Progreso), Erwin Tato Balvin Flores (Progresemos) y Luis Vilcahuaman Izarra (Renovación Popular Perú).

La dinámica

El primer eje estará dedicado a residuos sólidos y gestión ambiental. Los candidatos deberán plantear cómo enfrentarán los problemas de limpieza pública, los botaderos clandestinos y la disposición de desmontes, además de explicar sus propuestas para la construcción y funcionamiento de rellenos sanitarios.

El segundo bloque estará centrado en seguridad ciudadana. En este eje se discutirán medidas para mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, la municipalidad y las juntas vecinales; el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y centros de monitoreo; programas de prevención de la violencia juvenil; así como el apoyo al equipamiento policial y las acciones contra las discotecas y bares clandestinos.

El tercer eje abordará la planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión del suelo. Este se desarrollará mediante preguntas del panel del Colegio de Arquitectos de Junín sobre invasiones, construcciones en zonas de riesgo, acceso a servicios básicos, recuperación de parques y áreas verdes y planificación de las futuras inversiones y obras del distrito.

La dinámica del debate contempla tres minutos de exposición de propuestas por candidato. Luego, cada participante tendrá dos minutos adicionales para complementar sus planteamientos, debatir o responder a otros candidatos. Entre los bloques habrá un descanso de cinco minutos.

Para el tercer eje, el panel del Colegio de Arquitectos formulará una pregunta a cada candidato, quien dispondrá de tres minutos para responder.

Posteriormente podrá recibir una repregunta para profundizar, precisar o confrontar su respuesta y tendrá un minuto adicional para responder. Al final, cada candidato contará con un minuto de despedida.