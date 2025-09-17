Luego de permanecer en estado de coma por casi tres meses, el cantante de música chicha, José Geremías Leiva, conocido en el mundo artístico como “Burrito” logró despertar y retornó a su vivienda; sin embargo, quedó con la mitad del cuerpo paralizado y sin una parte del cráneo tras la brutal golpiza que recibió el pasado 17 de junio en Huancayo.

Burrito exige justicia luego de ser atacado por varios sujetos provistos de palos y piedras. Asegura que los reconoce bien, pero no se explica los motivos por el que lo atacaron.

“Cuando terminé de cantar ya iba a regresar a mi casa, me llamaron diciendo que era para un contrato, pero al salir me golpearon con palos y piedras”, contó el cantante.

Tras ser golpeado, sus agresores, se dieron a la fuga. Desde entonces José Geremías quedó en estado de coma. Tras despertar se dio cuenta que no podía mover todo el lado izquierdo de su cuerpo, también le extirparon la mitad de su cráneo.

“Me faltan varias operaciones para que me implanten platino en la cabeza. Ahora ya no recuerdo cómo cantar, me olvido de las letras. Pido a mis seguidores y la población que me ayude para poder pasar esta difícil etapa y poder mantener a mis 3 hijitos. Mi mamá hará una actividad en octubre”, acotó Burrito.

Su familia programó para octubre una actividad pro salud. Cualquier ayuda al Yape 906159762, de su hermana Kimberly Geremías.