El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Huancayo, Jorge Quispe Ávila fue agredido por agentes de seguridad de la discoteca La Jora, cuando realizaba un operativo de control en vista que el lugar fue convertido en un paradero informal, además de suscitarse peleas callejeras y denuncias de pasajeros que son asaltados en taxis que los esperan fuera de las discotecas..

“Hemos realizado operativos por varias discotecas en el centro de Huancayo y en El Tambo, hemos encontrado a conductores sin licencia, vehículos informales que hacían transporte los hemos sancionado, habían ambulantes y hasta una pelea callejera. Cuando hacíamos la liberación de vías y la revisión de la documentación a los conductores fuimos agredidos por el personal de vigilancia de la discoteca la Jora, entre peruanos y extranjeros se abalanzaron contra mi persona”, mencionó.

temprano. El operativo a las afueras de las discotecas inició a las 4 de la madrugada. Además se intervino en las afueras del Mister Juerga, Kímbara y La Jora. En total multaron a 5 vehículos que fueron trasladados al depósito municipal.

El funcionario, acotó que existen denuncias de personas que acuden a las discotecas y cuando salen toman taxis donde son pepeados y asaltados. En un vehículo se halló un casquete imantado, que suele usarse para engañar a los pasajeros.