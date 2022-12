A pocas horas de conmemorarse la Navidad, las calles de Huancayo lucieron desbordadas de ambulantes y compradores quienes buscaban regalos a última hora, así como hacer las compras de productos en los mercados para sus cenas navideñas. Se observó productos en el piso, ambulantes por todos lados y los transeúntes empujándose, otros incluso poniendo en riesgo sus vidas al cruzar las pistas que estaban atiborradas de vehículos.

Masivo

A pesar del plan de liberación de vías que ejecutó la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), el comercio ambulatorio se apoderó de las calles principales del Damero de Huancayo. Se había dispuesto que 52 policías municipales junto a Serenazgo trabajarán en doble turno y salieron desde las 6:30 a.m. de ayer para realizar el ordenamiento y control de calles. Sin embargo, la primera calle en ser bloqueada por los comerciantes fue el jirón Ica desde las 8:00 a.m., en el caso de los jirones Piura y Cajamarca el personal redobló el esfuerzo con el pase de camión y alineación constante, pese a ello decenas de comerciantes formales e informales tomaron la calle minutos después, así como los cientos de compradores que comenzaron a aglomerarse. El personal policial y municipal fue superado en capacidad. Era imposible poner orden en el Damero Wanka, el anuncio de la MPH de no autorizar el cierre de vías, quedó en nada.

Av. Ferrocarril lució totalmente caótica.

El panorama lució más caótico mientras las horas pasaban. En la Av. Ferrocarril, más gente llegaba puesto que los centros de abastos de Huancayo se ubican alrededor, como el Mercado Mayorista y el Mercado Modelo, causando una procesión que hace que caminar tan solo una cuadra pueda tardar varios minutos. Los carretilleros con todo tipo de productos también ayudaron a congestionar más las calles, ni qué decir del transporte público. Y peor aún, la Av. Ferrocarril se convirtió en una feria que ofrecía todo tipo de productos. El único fin hacer su “agosto” aprovechando la época navideña. Similar panorama en la Calle Real, por la Feria Navideña Wanka.

Y, ¿el COVID-19? A nadie le importa, puesto que, a diferencia de los dos últimos años, este ha sido masivo ya que priorizan su reactivación económica. Ya la MPH anunció que las medidas serán reforzadas en Año Nuevo. Pero, el panorama se repetirá.





