El asesinato del conductor Félix Froylán Alzamora Gutiérrez (28), que fue hallado dentro de su auto con más de 12 puñaladas, el pasado mes de agosto del 2025, en el distrito de El Mantaro, en Jauja, dio un giro inesperado, y es que la mañana de ayer, la Policía Nacional del Perú detuvo a Mariela B.S.(36), quien es investigada por ser la presunta autora intelectual en el caso de sicariato contra el transportista.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Jauja, aceptó el pedido de detención preliminar que solicitó la Fiscalía, donde se presentó como pruebas llamadas telefónicas que hizo la detenida con la víctima un día antes del crimen. En ellas la trabajadora del área de lavandería de EsSalud, habría cuestionado a su pareja al enterarse de las varias relaciones sentimentales que mantenía en paralelo con ella.

La mujer fue detenida la tarde de ayer en Essalud de El Tambo. Se sospecha que la mujer ordenó el asesinato de su pareja y se investiga si hay más involucrados en el terrible hecho.