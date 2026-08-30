“Hasta Perú se va este saludo”, grita al micrófono Carmencita del Centro desde California, la joven santiaguera en este momento recorre los Estados Unidos en su primera gira por este país, donde los peruanos, la han recibido con mucho cariño y han coreado sus canciones, añorando la tierra que dejaron por el sueño americano.

Carmencita es una joven artista, que siempre esta orgullosa de como se inició en el folclor. Cuando aún era una adolescente bailaba para la santiaguera Lícida Villanueva, lo cual la incentivó a forjarse un lugar en la difícil carrera del santiago.

Muchas orquestas, la reconocen ya que siempre tiene el tino y un trato amable, para no entrar en conflicto con las orquestas como si ocurre con otras artistas. Lo bueno es que no se queda atrás, ha hecho colaboraciones con otros artistas pero también tiene temas interpretados por ella, que gustan mucho a su publica como “Sola, libre”. Siempre es recordaba por la frase que grita en sus presentaciones. “Inolvidable si soy, sino me extrañas me odias, pero de que me recuerdas, me recuerdas”.

A continuación nos habla del inicio de su carrera y como poco a poco se forja y se abre camino entre las grandes del santiago y el huaylarsh.

¿Cómo inicia tu carrera musical Carmencita del Centro? Yo empecé como bailarina de Lícida Villanueva, allí nació el amor por el folclor, yo bailaba y cantaba a la vez, me gustaba mucho y un día me dije a mi misma que llegaría muy alto. Ya tenemos 6 años cantando de manera profesional, siempre con el cariño del público. Aunque de niña siempre cantaba el repertorio de otras artistas, poco a poco ya empecé con mis propias canciones. Yo le agradezco mucho a Lícida, le tengo mucha admiración es un ejemplo para mi.

¿Desde hace varios años ya suenan interpretaciones tuyas que están en el corazón de tu público? Ya tenemos 6 años cantando, el repertorio creció tenemos canciones en huaylarsh y santiago. Este año 2026, el nuevo tema es “la mochilita”, “Vas a recordarme”, “Sola, libre”, que las chicas cantan con mucho sentimiento.

¿Imaginaste llegar a esta etapa de tu carrera? Todas las artistas que empezamos desde muy abajo jamás imaginamos lo que vamos a lograr más adelante, pero siempre tuve mucha fe y contaba con el apoyo de la familia y del público que es maravilloso, también es importante el apoyo de las autoridades, las radios y las redes sociales donde se difunden nuestro folclore.

¿Qué dificultades y buenos momentos tiene uno interpretando el folclor? Esta carrera es un vaivén de momentos buenos y malos, yo agradezco a Dios por este talento que me dio. También agradezco y reconozco a mis padres, que son el pilar fundamental. En la vida hay buenos y malos momento y se trata de salir adelante en la vida.

¿Qué anécdotas tienes, vamos a recordar aquel momento que no olvidarás? Hay muchas anécdotas, de las que ahora me río. Una vez estaba en el escenario cantando y sube la señora que me contrató había bebido demás y me abrazó, no mantuvo el equilibrio y las dos nos caímos del escenario. Y no me quedó otra que levantarme, sacudir el fustán y seguir cantando. A veces es parte del trabajo, y cada vez que lo recuerdo me da risa.

¿En la celebración del día mundial del folclor fuiste reconocida por la Municipalidad de Huancayo, qué reflexión puede hacer como artista joven? El folclor va de generación en generación, para mi es un orgullo estar aquí y recibir un reconocimiento por difundir el folclor, somos muchas artistas jóvenes que estamos forjando nuestro camino con responsabilidad, ya que hay muchas niñas y jóvenes que nos siguen. Así como nosotras tuvimos maestras y llegará el momento en que nosotros también seamos ejemplo para otras generaciones.

¿Lo bueno es que incentivas a los jóvenes a disfrutar de la música bailar su santiago y su huaylarsh? Así es nuestra música, primero lo nuestro, luego el resto. Me alegra que los niños coreen nuestras canciones, que zapateen el huaylarsh, es mejor cantar algo nuestro antes que un reggaetón.

¿Carmencita, eres natural de Ahuac? Claro, mi tierra es hermosa y desde niña siempre grave mis videos en la laguna de Ñahuimpuquio, Arwaturo, Iscos, también en la plaza de Ahuac, que ahora en las redes sociales se ven desde el otro lado del mundo.

¿Las colaboraciones o llamados feat, también suenan muy bien con los Porta y Ramak? Este año 2026, grabamos el videoclip “La Mochilita”, con Los Porta, también con la agrupación Ramak, el tema “Tengo un nuevo amor”, con miles de reproducciones en You Tube.

¿Este es tu año, te vas de gira al extranjero? En Huancayo, Tarma, Chupaca hemos tenido muchas presentaciones, pero también nos vamos de gira a los Estados Unidos, tenemos 5 presentaciones, hace dos años teníamos este plan pero no se podía porque no conseguía la visa, pero ahora si los papeles están en regla y me voy junto a mi madre. Así que me esperan muchos compatriotas que extrañan su tierra y vamos a compartir con ellos, que bailen y gocen al menos un día, porque irse del país no fácil.