Imágenes difundidas evidencian el crítico estado de la vía que conduce a la comunidad nativa de Oventeni y otras localidades del distrito de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa (Pasco). Lo que para algunos representa una travesía extrema, para los habitantes de la zona es la única ruta de acceso.

Vehículos atascados, tramos prácticamente intransitables y largas jornadas de viaje reflejan el deterioro de esta carretera, fundamental para el traslado de personas, alimentos y productos agrícolas.

Las imágenes muestran una vía dominada por el barro y sin mantenimiento adecuado, lo que dificulta el acceso a servicios básicos y limita el desarrollo de estas comunidades alejadas.

Frente a este panorama, los pobladores esperan una intervención urgente de las autoridades competentes para mejorar las condiciones de la carretera y garantizar un tránsito seguro.