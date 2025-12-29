Momentos de tensión se vivieron tras un despiste en el kilómetro Kilómetro 05+200 de la carretera central, cuando un auto cayó al río Mantaro quedando con las llantas hacia arriba y sumergido casi totalmente en las aguas.

El accidente ocurrió a las 5:15 de la tarde de ayer, la unidad viajaba de Lima a Huancayo. Al lugar acudieron agentes de la Policía de Carretera de La Oroya y la Compañía de Bomberos de La Oroya.

Solo una mujer identificada como Dayana Martínez Beltrán (29), habría logrado salir nadando y señaló que dentro del vehículo habían otras tres personas.

Ella subió a la parte visible de la unidad siniestrada y esperó por ayuda. Los agentes llegaron y la rescataron totalmente en shock. Ella señalaba que intentaba salir con uno de sus hijos en brazos pero el agua fue más fuerte. “La corriente me arrebató a mi hijo de los brazos”, indicó.

Ella fue llevada en una ambulancia de Deviandes hasta el hospital Essalud de La Oroya.

Más tarde, el Dr. Paúl Manuel Canchari León, fiscal provincial de La Oroya, señaló a Correo que la policía le informó que existían tres personas muertas: el esposo Linco Yupanqui Gaspar y sus hijos Azul Y.M (01) y Celeste Y.M. (01).

Ya en horas de la noche cuando el auto fue sacado de las aguas del Mantaro, no se halló ningún cuerpo lo que significaba que fueron arrastrados río abajo. Tras una búsqueda, a 200 metros hallaron el cuerpo de uno de los pequeños.

VIDEO RELACIONADO: