Solo en este mes de marzo, ya son 5 varones que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la Carretera Central (Jauja, Orcotuna, San Jerónimo). La ‘falla’ humana sería la principal causa.

Policías de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) Huancayo, explicaron que los accidentes son causados principalmente por el factor humano (80-85%): Entre las causas provocadas por el hombre están: la imprudencia del conductor (28.1%), exceso de velocidad (26.4%) y conducción en estado de ebriedad (7.1%).

Otros son la distracción, uso del celular, falla mecánica y el mal estado de las vías.

Todos los días hay un accidente

En distrito de San Jerónimo de Tunán, el comunicador Noe Chupayo Beltrán (53), falleció al ser atropellado por una camioneta, cuyo chofer que iba hacia Jauja se dio a la fuga, dejando al padre de 3 hijos. En Sincos (Jauja), un auto embistió y mató a Tito Vílchez Rodríguez (70), quien recogía leña.

En Parco, falleció el chofer Hemerson Toribio Fernández, tras un violento choque. En Orcotuna, Williams Montero Vera (45), murió atropellado, el negligente chofer escapó.

Ayer, a las 4:00 de la madrugada, el bus de la empresa Warivilca de placa W2F-757, impactó contra una vivienda, frente a la I.E. Warivilca. Resultaron heridos: Florentino Ruiz Sinche (76) y María Román Romero (69).