Una miniván repleta de pasajeros cayó a las aguas del río Rímac luego de impactar frontalmente contra una camioneta que se dirigía hacia La Oroya. El trágico accidente se registró el lunes 2 de marzo en el sector Infiernillo, en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí, a la altura del kilómetro 129 de la Carretera Central.

El saldo preliminar es de seis personas fallecidas y 18 desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Curva Mortal

De acuerdo con testimonios coincidentes de los sobrevivientes, el conductor de la miniván —que cubría la ruta Paucartambo–Lima— habría intentado adelantar invadiendo el carril contrario. Al encontrarse de frente con una camioneta Toyota RAV4, en lugar de frenar habría acelerado para intentar sobrepasarla, produciéndose el choque que terminó arrojando la unidad al río.

El tramo de Infiernillo es conocido por sus curvas cerradas y el constante tránsito de vehículos interprovinciales.

Víctimas

Entre las víctimas mortales se encuentran una madre y su hija, naturales de San Agustín de Cajas, quienes viajaban en la camioneta RAV4.

La lista preliminar de fallecidos y desaparecidos incluye a:

Jesús Curimania Cóndor (chofer)

María León Rodríguez (Cantapaccha)

Juan Carlos Santiago León (Cantapaccha)

Soledad Capcha Panduro (Ancara)

Adriana Karel León Capcha (Ancara)

Yolanda Fuero Panduro (La Victoria)

Xiomara Valerio Fuero (La Victoria)

Alejandro Trinidad Castro (Huallamayo)

Judith Reyes Barrios (Huallamayo)

Oliole Mego Alania (Jachahuanca)

Asimismo, se confirmó como sobrevivientes a:

Percy Gilver Seguil Meza

Angela Celeste Seguil Rojas

Daniel Panduro Condor

Juan Muñoz Villa

Hasta el momento, se desconoce la identidad de otros pasajeros que abordaron la miniván en Carhuamayo y la ciudad de Junín.

La tragedia ha golpeado duramente a familias de Paucartambo y otras localidades de la sierra central, cuyos pobladores viajaban hacia Lima. Brigadas de rescate continúan trabajando intensamente en el río Rímac para ubicar a los desaparecidos, mientras las autoridades desarrollan las investigaciones para esclarecer responsabilidades y confirmar el número total de víctimas.