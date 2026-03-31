Transportistas de carga pesada iniciaron una protesta en la Carretera Central, a la altura del sector de Huaycha, bloqueando el paso de camiones que trasladan bolsas de cemento. La medida responde al incremento del precio del combustible, que ha reducido sus ganancias a niveles insostenibles.

Los manifestantes indicaron que el costo del combustible subió cerca de 10 soles por galón en menos de un mes, elevando sus gastos operativos hasta en un 25%. Aseguran que actualmente trabajan con pérdidas, ya que el pago por flete no compensa los costos.

La protesta es indefinida y se realiza colocando llantas en la vía para detener únicamente a los vehículos que transportan cemento, mientras el resto del tránsito circula con normalidad. Otro grupo de transportistas mantiene una medida similar en el sector de Mito.

Los dirigentes exigen a las empresas cementeras un incremento en la tarifa de flete y no descartan radicalizar la protesta si no reciben una respuesta. Además, vienen convocando a más transportistas a sumarse a esta medida de lucha.