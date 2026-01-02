La humilde casita de Katy Rojas Chahua (35), ahora luce llena de cenizas, en cuestión de segundos gran parte de la estructura fue consumida por el fuego que se originó por el uso de un pirotécnico.

Katy, estaba lavando las zapatillas de su hijo mayor, cuando escuchó un extraño ruido y su hija a gritos le alertó que había fuego en su cuarto. Asustada, la madre de 4 hijos, intentó recuperar objetos de valor y documentación, pero el fuego se propagó muy rápido.

Su hija Valeria A.R. (16), sufrió algunas quemaduras al tratar de rescatar algunos bienes. El hecho ocurrió a las 9:30 de la mañana en el pasaje Rojas con la Calle la Cantuta, distrito de Sapallanga.

“Todo sucedió rápido, yo estaba lavando la zapatillas. El fuego comenzó en mi cuarto donde había un balón de gas con un poco de contenido. Un cohete que encendió mi hijo, provocó el incendio”, dijo Katy .

Por falta de agua en la zona, el fuego consumió artefactos, camas, colchones, frazadas, ropa y hasta los víveres con los que la madre de 4 hijos de 8 años, 10, 16 y 17 años de edad, preparaba sus panqueques para venderlos en Huancayo.

Tres ambientes entre ellos la cocina se quemaron al igual que los 3 mil soles de un prestamos y ahorros que la madre había guardado debajo de su colchón. La mujer pidió ayuda a gritos; sus vecinos llevaron toda el agua que juntaron, pero no fue lo suficiente. La humilde familia necesita ayuda, cualquier apoyo al yape 928850010 de Katy Rojas.