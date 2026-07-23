El centro de salud de Huayucachi, ubicado en el barrio centro, también fue afectado tras el sismo, informó el alcalde de Huayucachi, Myler Vásquez Remigio, que demandó la urgente atención del Gobierno Regional y Central. El establecimiento presenta fisuras en las paredes del servicio de logística y también en el área de psicología. El personal de salud está trabajando, pese a las rajaduras y a la esperan que tras la evaluación inmediata y el informe de Defensa Civil sea declarado en emergencia para que se destinen recursos. El establecimiento tiene más de 48 años. Esta situación fue informada a los funcionarios del Gobierno Central tras la reunión de ayer en Chongos Bajo.