La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad autorizó a la Municipalidad Provincial de Trujillo la instalación de un cerramiento preventivo y temporal alrededor del Monumento a la Libertad, con el objetivo de proteger este importante elemento con valores culturales y salvaguardar la seguridad de las personas que visitan la Plaza Mayor.

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La medida contempla la colocación de bolardos y cadenas ornamentales alrededor de la escultura, ubicados con platinas y pernos sobre la superficie del piso de concreto de la plaza, fuera del piso de mármol, a fin de restringir transitoriamente el acceso directo al monumento.

La DDC La Libertad precisó que la instalación del cerramiento deberá respetar las características del Ambiente Urbano Monumental de la Plaza Mayor, por lo que no se permitirán intervenciones que afecten el pavimento histórico de mármol ni obras permanentes sin la autorización correspondiente.

“Esta acción preventiva y temporal responde al mal estado de conservación y riesgo de pérdida por sustracción, que presentan varios de los elementos que conforman la escultura conocida como Monumento a la Libertad, por lo que resulta necesaria la adopción de medidas preventivas para evitar daños mayores y reducir el riesgo de accidentes”, informó el director de la DDC La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza.