La infraestructura del centro educativo presenta grietas, la cobertura está dañada, además parte del techo de calamina se desprendió por los fuertes vientos que hace unas semanas se presentaron en Tarma.

El responsable de la Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tarma, Iván Díaz, señaló que el local de la institución Educativa Juan Velazco Alvarado del Centro Poblado de Maco, distrito de Tapo, fue declarado inhabitable.

Al no ser viable para albergar a los estudiantes, estos estudian en diversos lugares, entre ellos la parroquia del sector, incluso, alumnos de grados o secciones diferentes, deben de compartir algunos ambientes.

Ante este problema se han movilizado las autoridades de la provincia de Tarma, del distrito de Tapo y de Maco, y se sumó la UGEL Tarma. Se organizó una comisión para gestionar cinco módulos, cada uno de 100 metros cuadrados, ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con la intervención del Gobierno Regional de Junín.

Iván Díaz indicó que los oficios ya están firmados, ya se han remitido y deben ser enviados al PRONIED para que se concrete esta gestión. El local de la Institución Educativa de Maco, ha sido declarado inhabitable por las fallas estructurales que presenta. Se espera que en los próximos días lleguen los módulos que se han gestionado multisectorialmente ante el PRONIED.