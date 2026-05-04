Tras más de 12 años exigiendo la distritalización del sector, dirigentes de base y comunidades del centro poblado de Sangani, amenazaron con una nueva medida de lucha, exigiendo su distritalización.

La tarde de ayer, más de 300 personas se reunieron en la plaza de Sangani para iniciar después una movilización hacia el puente histórico, vía que une a Perené con Pichanaqui.

Según informó Leonardo Arosquipa Gómez, del Comité de Lucha de Sangani, son todas las asociaciones de vivienda de las comunidades nativas de la zona quienes se pliegan a la medida de lucha y exigen que este proceso se concrete.

“Son miles de pobladores asentados en Sangani. El único fin es que, el Ejecutivo y las instancias competentes puedan acelerar la pronta distritalización de Sangani. Exigimos al presidente Balcazar la dación de la ley de creación del nuevo distrito”, indicó.

El dirigente detalló que no es el único sector en el país que pide convertirse en distrito. Dirigentes como Wally Vargas, presidente de Apafa del colegio Santiago Antúnez de Mayolo, anunciaron que se pliegan a la medida.

“Son 55 distritos en el país que piden su distritalización. Hoy domingo estamos realizando una movilización civilizada. Sangani cumple todos los requisitos y no hay voluntad política del gobernador, pese a que esta fue promesa de campaña de Zósimo Cárdenas”, indicó Wally Vargas

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