La secretaria general del Sindicato de Obstetras en Junín, Gabriela Pomalaya Macuri expresó su solidaridad con la obstetra que fue tomada de rehén por un sujeto que la cogió del cuello y la tenía amenazada con un vidrio, hecho ocurrido en el centro de salud de Andamarca. Además afirmó que ningún establecimiento de salud cuenta con personal de vigilancia y guardianía en zonas rurales y urbano marginales, esto debido a que la Red Valle del Mantaro, no dispone de presupuesto.

“Lamentablemente ninguno de los establecimientos de salud cuenta con personal de vigilancia y guardianía, porque la Red Valle del Mantaro, no cuenta con presupuesto, esto obliga al personal a velar por su propia integridad física. En periferia existe aproximadamente 300 obstetras que están en zonas alejadas e inaccesibles como Huancamayo, Santo Domingo de Acobamba, Matichacra y Andamarca”, remarcó la dirigente.

Señaló que las labores de la profesional en el centro de salud de Andamarca, fueron suspendidas por la Red de Salud Valle del Mantaro, por salvaguardar su integridad y la trasladarán a otro establecimiento, previo informe del médico ocupacional al Ministerio de Trabajo.

La directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, manifestó que la obstetra agredida fue trasladada a la comisaría en Santo Domingo de Acobamba para la denuncia respectiva. Además mencionó que el varón agresor, permanece en la comisaría de Acobamba pero sería derivados a Huancayo para acudir al médico legista y le brindarán el apoyo psicológico a la víctima. Han dispuesto que un médico ocupacional se encargue del caso.

RENUNCIAS. El decano del Colegio de Enfermeros en Junín, Ángel Sánchez Ccance, condenó el ataque a la obstetra, indicando que el personal de salud está expuesto. Además, mencionó que esto generará una ola de renuncias del personal de salud.

Recordó que ya se han producido actos de agresión muy violentos, como en el centro de salud de Pampas en Huancavelica, donde una enfermera fue atacada por un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella y un poblador la defendió. Otro caso, se reportó en San Martín de Pangoa, donde un colega, fue agredido a machetazos. “Ayer fue agredida una obstetra, mañana será un enfermero, médico o técnico, entonces con que garantía vamos a trabajar”, exclamó. En los puestos de salud, apenas hay un técnico y un enfermero, concluyó.

médico ocupacional fue asignado para ver el caso de la obstetra.

obstetras laboran en zonas rurales en la región Junín.

El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco dijo en una radio que asumirían acciones luego viajó a Tarma.

examen médico legal pasará la obstetra en Huancayo.

denuncia fue interpuesta e