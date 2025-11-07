El exregidor de la Municipalidad Distrital de Molinos (Jauja) del periodo de gestión 2019 -2022, Demetrio Mucha Cristóbal (48), fue encontrado sin vida en las cercanías del corral de su ganado en su estancia del paraje Pachauchco a 3 km del anexo de Quero, distrito Molinos.

Macabro hallazgo

Alejandra Pizarro Baldeón, fue quien descubrió el cuerpo de su esposo, hecho que ocurrió en horas de la tarde del miércoles. Se supo que al llegar, el cuerpo de su pareja yacía en el piso, sin presentar signos vitales, por lo que comunicó del hecho a las autoridades.

Por la distancia, recién al mediodía de ayer jueves 6 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía de Jauja realizaron el levantamiento de cadáver, que fue internado en la morgue del hospital Domingo Olavegoya para determinar las verdaderas causas de su deceso.

Demetrio Mucha, durante su gestión como regidor impulsó la culminación del cerco perímetro del cementerio de su anexo Quero, asumió diferentes cargos tales como presidente comunal, teniente gobernador, entre otros.

Se supo que constantemente el ganadero y dirigente comunal sufría de dolor de cabeza. No se descarta que la causa de la muerte sería un accidente cerebrovascular.