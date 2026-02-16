Jardines llenos de maleza y residuos sólidos regados por gran parte del parque del Cerrito de la Libertad, generó el malestar de los dirigentes de la junta vecinal que lleva el mismo nombre. Ellos exigen intervención de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

“Hace meses que no le hacen mantenimiento a los jardines de nuestro parque es concurrido por más de mil personas al día. Exigimos que la municipalidad de Huancayo cumpla con disponer un personal”, señaló el presidente de la junta vecinal Cerrito de la Libertad, Víctor Marquina.

Por su parte el expresidente de esta junta vecinal, Carlos Gamarra, aseguró que ya se cuenta con un expediente para la recuperación de todos los componentes de este atractivo.

“Este parque fue uno de los más renombrados a nivel nacional y hoy está abandonado. Logramos que la MPH haga el expediente valorizado en S/3 millones”, dijo Gamarra.

El primer año de gestión del alcalde, Dennys Cuba, se comprometió en recuperar los espacios turísticos y concha acústica.