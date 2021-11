Al cierre de esta edición, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, había salido de palacio de gobierno luego de una reunión con el presidente Pedro Castillo y todo indicaba que no renunciaría ni sería retirado del cargo. Las críticas desde la propia bancada de Perú Libre y de la oposición del gobierno se oían al unísono: renuncie. El ampay del funcionario disfrutando de una fiesta en su casa el pasado 31 de octubre ha generado una nueva crisis.

¿Qué dicen los perulibristas?

Una de las primeras en pronunciarse fue Silvana Robles, parlamentaria por Junín de Perú Libre. A través del Twitter señaló que al margen de los gritos de desesperación de la derecha, su opinión era que dé un paso al costado. “Ministro Barranzuela, asuma su responsabilidad: renuncie. No invoco las sinrazones de la derecha para cuestionar su función, sino sus propios actos que lo descalifican para seguir en el cargo. Su renuncia no debe esperar”, escribió. Robles es una cerronista irrenunciable que hasta hoy no ha desacatado las directivas de su líder.

Fujimoristas califican situación de insostenible

David Jiménez, de Fuerza Popular, se ha sumado al pedido. “La falta de ética del Ministro de Interior hace que su cargo sea insostenible. Como ya anunció la propia premier Vásquez, es inaceptable las respuestas enviadas por el ministro Barrenzuela, es insultar la inteligencia de los peruanos”, señaló.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Esterilizaciones forzadas: Lectura de resolución sobre Alberto Fujimori se reanudará el 8 de noviembre

Para el parlamentario huancaíno, mantener al ex abogado de Cerrón en dicha cartera sería dañar al país. “Señor presidente no siga dañando a nuestro país con su falta de liderazgo y nula capacidad de gobierno. Se necesitan soluciones vitales y urgentes para salir de esta crisis”, finalizó el parlamentario.