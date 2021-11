El voto a favor de la confianza del Gabinete Ministerial que dirige Mirtha Vásquez podría correr peligro si es que el Ejecutivo insiste en tener ministros cuestionados, como el del Interior, Luis Barranzuela, según indicaron a Correo los voceros de la mayoría de las bancadas.

Desde Avanza País, su portavoz José Williams Zapata, nos indicó que su bancada no le daría la confianza al Gabinete de Vásquez en caso mantenga al cuestionado ministro del Interior.

“Lo más importante era resolver la situación del ministro Barranzuela, lo más probable es que no le otorguemos la confianza sino lo cambian. Se necesita en el Mininter a una persona con buen perfil y sin antecedentes en su contra”, señaló en diálogo con Correo.

Por su parte, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, señaló que su bancada tampoco le daría la confianza al Ejecutivo en caso no tome retire a Barranzuela.

“Formalmente tomaremos la decisión concluida el debate sobre el pedido de confianza. La bancada evaluará y decidirá. Nosotros esperamos un Gabinete con mayor experiencia y sin casos como el del ministro del Interior, que no garantizaba nada en su sector. De no salir del cargo, por supuesto que hay más posibilidad de no darle la confianza a Mirtha Vásquez”, sostuvo.

Entre tanto, el portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara, señaló que su bancada tomará una decisión el día de mañana por la tarde.

“Este miércoles nos reuniremos y tomaremos una decisión, porque ya hemos escuchado a la premier. La presencia de ministros cuestionados no es una condición para el voto de confianza, pero creemos que es importante lo cambios, como en el caso de Barranzuela”, señaló.

A su turno, José Jerí, vocero de Somos Perú-Partido Morado, sostuvo que su bancada “evalúa votar en abstención”, debido a que no están conformes con las decisiones que viene tomando la premier respecto a los conflictos sociales y el caso Barranzuela.

INSATISFECHOS

Desde Fuerza Popular existe un consenso entre los parlamentarios de no otorgarle la confianza al Gabinete de Vásquez, debido a que no estuvieron satisfechos con la presentación de la premier en el pleno del Congreso. Esta versión ha sido ratificada por el fujimorista Hernando Guerra.

Una posición similar la tiene Renovación Popular, que a través de su vocero Jorge Montoya, han señalado que el nuevo Gabinete es similar al de Guido Bellido, por ende, no tendrán su respaldo.

Además, consideran que no solo Barranzuela debe salir del Ejecutivo, sino el ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Esa posición la tendrá una facción de la bancada oficialista de Perú Libre, muy vinculada a Vladimir Cerrón y dicho partido, según indicó la vocera alterna, Silvana Robles.

Por otro lado, fuentes de la bancada de Juntos por el Perú nos indicaron que respaldarán al nuevo Gabinete Ministerial y, desde Perú Libre, la mayoría de legisladores de la facción del magisterio le darán la confianza.

