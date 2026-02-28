No hay crimen perfecto y las cámaras de seguridad fueron las aliadas de la Policía para seguir la pista a los presuntos asesinos que acribillaron al alcalde de Coviriali, Hiroshi Ureta Campos (44).

En menos de 24 horas, los efectivos de la comisaría de Satipo, con apoyo de los ronderos, capturaron a Efraín Teodoro Leyte Sedano (28), conductor de la moto utilizada para la fuga; Abel David Abreu Hilarte, presunto autor de los disparos contra el edil; y Fhut Ricky Barbarán Diques (20), quien habría facilitado la motocicleta y apoyo logístico.

DETENIDOS

Los agentes se enfrentaron a balazos para reducir a Abel Abreu, quien, según dijo la Policía, confesó: “Me pagó 8 mil para matarlo, no sé el nombre, pero puedo reconocerlo”, habría revelado el venezolano detenido.

La mañana del 26 de febrero ocurrió el atentado en la carretera Coviriali-Satipo, cerca de la plaza de Coviriali, cuando la autoridad edil fue atacada con disparos.

La Policía logró ubicar la moto 4217-FW, utilizada en la fuga, luego detuvieron a Efraín Leyte Sedano, quien ya está preso en el penal y conducía la moto 4217-FW.

El Gral. PNP César Calero resaltó el apoyo de los ronderos y pobladores de Satipo que se unieron para atrapar a los presuntos asesinos del alcalde.

El presunto sicario antes del crimen se había alojado en un hospedaje. Ahora buscan al financista que pagó al venezolano para matar al edil al parecer por venganza.

Moto usada para sicariato fue incautada.