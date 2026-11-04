Un adolescente de 17 años recibió una sentencia socioeducativa por una infracción a la ley penal vinculada al tráfico ilícito de drogas, luego de que fuera intervenido junto a su primo con más de cinco kilogramos de sustancias ilícitas en un establecimiento comercial de La Merced, provincia de Chanchamayo.

La intervención ocurrió el 24 de julio de 2026, cuando efectivos de la Policía Nacional realizaban un operativo de control de identidad e ingresaron al establecimiento denominado “Chifa Real”, ubicado en la avenida Perú.

En el interior encontraron al menor y a su primo en posesión de una caja de cartón que, según manifestaron inicialmente, contenía una encomienda. Sin embargo, durante la inspección, los agentes descubrieron varios paquetes con sustancias ilícitas.

Hallaron cocaína y marihuana dentro de una caja

La revisión permitió encontrar tres paquetes tipo ladrillo que contenían 3,150 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de otros dos envoltorios con 1,950 kilogramos de cannabis sativa (marihuana).

En total, las sustancias incautadas alcanzaron un peso de 5,100 kilogramos. Durante la intervención también se decomisaron tres teléfonos celulares y una motocicleta.

Tras las diligencias correspondientes, la Fiscalía Provincial de Familia de Chanchamayo presentó los elementos que sustentaron la responsabilidad del adolescente en la infracción penal de tráfico ilícito de drogas.

Como resultado, se le impuso una medida socioeducativa que cumple en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de El Tambo, en Huancayo.

El Ministerio Público informó sobre la sentencia, aunque no precisó la duración de la medida impuesta ni la situación legal del primo que también fue intervenido.