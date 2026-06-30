Un operativo de inteligencia ejecutado por efectivos de la Sección de Emergencia (SECEME) de la Policía Nacional del Perú de Chanchamayo y la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chanchamayo permitió la intervención de tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Escurridizos del Centro”, en la misma plaza del distrito de San Ramón.

Ocurrió al promediar las 4:28 de la madrugada de ayer. De acuerdo con la información policial, los agentes actuaron tras recibir información que alertó sobre el desplazamiento de un vehículo Toyota Yaris de placa AVZ-662, procedente de Palcazú en Oxapampa con destino a La Merced.

Al notar la presencia policial, los ocupantes habrían intentado escapar, siendo reducidos de inmediato y bajados del vehículo.

Los intervenidos fueron identificados como Benigno Alberto Zúñiga Apolinario (49), señalado como presunto cabecilla; Raúl Vicente Abad Mena (38) y Fernando Yorsely Zelada Goycochea (26).

Durante el registro vehicular se incautaron tres teléfonos celulares, dos morrales, dos mochilas y el automóvil utilizado para el traslado. Asimismo, según se ven en las imágenes, de una mochila que llevaban se decomisó 21 paquetes rectangulares tipo ladrillo que contenían, presuntamente, pasta básica de cocaína (PBC), con un peso aproximado de 21 kilogramos. La carga estaría valorizada en 21 mil dólares.

Los detenidos, junto con las especies incautadas y la droga comisada, fueron puestos a disposición de la Depincri PNP Chanchamayo, donde continúan las diligencias para determinar responsabilidades. Según se supo, la banda delictiva salió desde Oxapampa hacia La Merced, e hicieron una parada en San Ramón para cargar las sustancias ilícitas.