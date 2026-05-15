Un joven obrero falleció al ser golpeado por un tubo de una máquina mezcladora durante la descarga de concreto. Según la policía, el conducto sufrió una obstrucción y liberó súbitamente su contenido. La sacudida del equipo le golpeó la cabeza, dejándolo inconsciente.

El lamentable accidente se registró a las 18:40 horas del martes 13, en la esquina de los jirones Toronjas y Naranjos, del sector Pampa Huasahuasi, La Merced.

El fallecido fue identificado como Robín Quispe Huaripata (26), quien fue impactado en la cabeza por el tubo que soportaba en su hombro, justo al momento que se aprestaba a vaciar el techo de una vivienda en construcción. Vecinos dijeron que el mecanismo se habría atorado, por eso fue que reventó, salpicando el concreto por todos lados. El trabajador cayó pesadamente al piso.

Una joven muchacha, quien dijo ser su pareja, manifestó que el finado trabajaba hace dos meses en La Cantera ubicada en el Puente Quimiri. Se enteró del accidente cuando se encontraba en su trabajo.

La víctima no tienen hijos y sus restos mortales están siendo velados en el local Señor de los Milagros.

Diligencias

La Policía, serenazgo y un representante del Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cadáver con las diligencias respectivas. Después, en una camioneta de serenazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley.

Al llegar al lugar del accidente, su mamá, hermanas y su pareja protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del lamentable hecho que enluta a una familia chanchamaína.