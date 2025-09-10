José Damián Zárate, precandidato a la alcaldía provincial de Tarma por el partido Renovación Popular, ha sido denunciado penalmente por la presunta comisión de delitos contra la fe pública, así como por desobediencia y resistencia a la autoridad electoral.

La denuncia fue presentada por Isaac Josué Mendoza Amaro, representante legal de la empresa P&P Confidencial E.I.R.L., quien acusa a Zárate de haber difundido, el pasado 2 de julio, una encuesta electoral a través de su perfil personal en Facebook. En dicha publicación, el precandidato mostró supuestas proyecciones electorales a nivel presidencial, congresal y regional (Junín), en las que se manifestaba una clara preferencia por ciertos candidatos.

Lo más grave, según el denunciante, es que Zárate atribuyó la autoría de esta encuesta a la empresa “Prime Data Consulting”, que, tras una verificación del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo, se determinó que no se encuentra registrada como encuestadora autorizada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tampoco el denunciado cuenta con autorización para publicar ni difundir estudios de opinión electoral, lo cual contraviene las normas vigentes.

“El señor Zárate no solo estaría desobedeciendo las disposiciones del JNE, sino que también estaría manipulando la intención de voto de la ciudadanía al difundir información falsa y utilizar el nombre de una empresa inexistente. Esto constituye una clara afectación a la fe pública”, señaló Mendoza Amaro.

La denuncia ha sido elevada al Ministerio Público, y se espera que se inicien las investigaciones correspondientes en los próximos días. Mientras tanto, el caso ha generado preocupación en sectores políticos y ciudadanos, al considerar que estas acciones socavan la transparencia y legalidad del proceso electoral en curso.