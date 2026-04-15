Más sangre en pistas. Un fatal accidente ocurrido la madrugada de ayer terminó con la vida de un joven agricultor y dejó a su hermano luchando por sobrevivir. El siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 a.m. en el paraje Quita Sombrero, en el sector de la represa hidroeléctrica de Chimay en Junín.

Oscar Mendoza Segovia (32), conducía una combi que se despistó y cayó por una pendiente de aproximadamente 50 metros.

Fue tal la fuerza, que tanto él como su hermano, Anderson Mendoza Segovia (27) salieron despedidos del vehículo. Oscar falleció en el acto y su hermano está grave.

La unidad quedó detenida a escasos cinco metros de precipitarse a las aguas de la represa, evitando una tragedia mayor.

Se conoció que los hermanos retornaban al anexo de San José de Villano, en Uchubamba, distrito de Masma (Jauja), luego de comercializar su cosecha de granadillas en San Ramón (La Merced).

Horas después, equipos de rescate y autoridades llegaron a la zona para recuperar al herido y realizar el levantamiento del cuerpo.