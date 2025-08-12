De una altura de aproximadamente 15 metros cayó una madre de familia, cuando intentaba cruzar el río para regresar a su domicilio. La mujer pasaba en huaro el río Huatziroke, pero cayó y terminó estrellándose con las rocas visibles por un caudal casi ausente. La caída le causó lesiones mortales.

Sus familiares y vecinos no pudieron hacer nada para sujetarla y salvarla del trágico destino. Al ver su cuerpo metros abajo, de inmediato corrieron para auxiliarla.

Este lamentable accidente se registró el domingo por la tarde, cuando la familia cruzaba el río Huatziroke por el antiguo huaro, cuando regresaban a su domicilio después de haber participado en las celebraciones por el 41 aniversario de creación de la comunidad Unión Pampa Hermosa, jurisdicción del distrito de Perene – Chanchamayo.

La victima fue identificada como Lucy Mandujano (36) quien al momento de ser auxiliada todavía se encontraba con vida siendo evacuada al hospital Julio Demaríni, donde llegó cadáver.

Lucy Mandujano deja a su hijo de 8 años de edad en la orfandad y a su esposo ahora viudo, sus restos son velados cerca al puente Herrería en el distrito de San Ramón.