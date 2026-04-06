Las fuertes lluvias registradas la noche del último sábado desencadenaron una emergencia en La Merced, provincia de Chanchamayo. Para l,a madrugada de ayer, el caudal del río Garou se incrementó y destruyó dos puentes que conectaban con la isla “El Encanto”.

Además, se suscitaron varios desbordes que generaron alarma entre los vecinos.

Las estructuras colapsadas, habían sido inauguradas por el alcalde provincial Hermenegildo Navarro y construidas en cinco días para permitir el paso peatonal y de vehículos menores hacia la isla, donde se desarrollan diversas actividades. Uno de los puentes logró mitigar un impacto mayor gracias a su base enrocada, evitando que el cauce invadiera completamente la zona.

El desborde del río también alcanzó el parque La Familia, donde el agua ingresó por el badén de la vía. Asimismo, las viviendas ubicadas cerca de la ribera, en el asentamiento humano Señor de Muruhuay y un campo deportivo de la zona terminaron llenos de lodo.

Ante esta situación, la municipalidad provincial de Chanchamayo desplegó maquinaria pesada para atender la emergencia y retirar el lodo y la arena acumulados en distintos puntos críticos.