La justicia se asoma para una mujer y su hijo adolescente que sufrieron una salvaje agresión por parte de tres personas. Y es que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo, obtuvo seis meses de prisión preventiva para Mauricia J. A. (33), sus cómplices Julio V. H. (30) y Frans C. C. por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Karen Z. A. (40) y lesiones a su menor hijo de 16 años, hechos ocurrido en la feria sabatina de La Merced.

El hecho ocurrió la mañana del 21 de marzo 2026 cuando Mauricia J. se dirigió al puesto de la víctima generando una discusión por la ocupación de un espacio en la feria. En ese instante, la imputada sacó un cuchillo de 30 cm y, al pretender herirla en zonas vitales, ocasionó lesiones en la cabeza y cuello de Karen, mientras que su hijo, al intentar defenderla, fue también agredido por Julio V. y Frans C., además evitaban que la víctima sea auxiliada o defendida, avalando el acto ilícito.

Tras el ataque los imputados se escaparon del lugar, pero los policías los ubicaron libando por la zona. Los investigados al notar la presencia policial pretendieron fugar del lugar pero fueron detenidos y trasladados para las investigaciones correspondientes.

El fiscal adjunto provincial Helvis Doria Nieto en coordinación con la fiscal provincial Gabriela del Pilar Vicente Flores, realizaron las diligencias urgentes e inaplazables y presentaron importantes elementos de convicción como el certificado médico legal, declaraciones de la víctima y testigos, acta de detención policial, entre otros.