Un trabajador perdió la vida la tarde del miércoles 13 de mayo tras sufrir un accidente laboral en una obra de construcción ubicada en el pasaje Las Toronjas y Naranjos, en la ciudad de La Merced, provincia de Chanchamayo.

De acuerdo con el reporte del patrullaje integrado de la Policía Nacional y Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, la emergencia fue alertada alrededor de las 6:05 de la tarde. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a personal de la Compañía de Bomberos atendiendo el hecho. Según las primeras informaciones, el accidente habría ocurrido por el presunto mal manejo de un equipo tipo “pluma”.

La víctima fue identificada como Robin César Quispe Huaripata (26), quien habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras ser impactado y lanzado por una manguera del equipo utilizado en la obra. Pese a los intentos de auxilio, el trabajador falleció en el lugar. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.