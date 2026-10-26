Ángel Valencia (52), trabajador de una granja, falleció la mañana de ayer en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 100 de la Carretera Central, tramo San Ramón–La Merced, a la altura de las granjas Orihuela, en Chanchamayo.

Su madre y familiares llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor, exigiendo justicia. Se desconocen las circunstancias del accidente.

Testigos señalaron que un automóvil plomo habría intentado darse a la fuga, pero fue intervenido en el control del puente Herrería. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente. La Policía y el Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver.