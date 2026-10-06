Cuatro personas resultaron heridas tras un triple choque registrado alrededor de las 6 de la tarde en la intersección de las avenidas Manuel A. Pinto y Aguirrezabal, frente al terminal Molina, en la ciudad de La Merced, provincia de Chanchamayo.

El accidente involucró a una combi, un mototaxi tipo Torito Bajaj y una motocicleta lineal. La fuerza del impacto provocó que una de las llantas de la combi quedara sobre el vehículo menor, cuya conductora permaneció atrapada entre los fierros retorcidos.

Testigos que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a una grúa que transitaba por la zona. Con esta unidad lograron levantar la combi y liberar a la mujer, quien fue evacuada de emergencia junto al conductor de la motocicleta, de color amarillo, y dos pasajeros que también resultaron heridos.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Dr. Julio César Demarini Caro, donde recibieron atención médica.

El accidente también generó momentos de tensión entre los ocupantes de otra unidad que circulaba por la zona, quienes estuvieron a escasos segundos de verse involucrados en la colisión.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán revisadas para establecer cómo se produjo el accidente. La Policía realiza las diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades.