Dos culturas. Hoy viernes 12 por la Fecha 8 del Clausura de la Liga 1 el Sport Huancayo recibe a Los Chankas a las 15:15 horas en el estadio IPD Huancayo. El Rojo Matador mejor posicionado en la tabla del Acumulado en el sexto puesto con 37 puntos y en la zona de la Copa Sudamericana y Los Chankas con 20 unidades en el décimo lugar.

Partido que tiene sus propias características y uno de los ingredientes es la presencia de Diego Carabaño (ex Chankas) en el Rojo Matador y en el conjunto de Andahuaylas al huancaino Jorge Palomino ex ADT.

Alineación

Sport Huancayo saldría con Hugo Ángeles, Johan Madrid, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño, Nahuel Lujan, Javier Sanguinetti, Piero Magallanes y Ronal Huaccha.

Por su parte el conjunto visitante cuenta con sus referentes como el golero Willy Díaz, el central Héctor Gonzáles, el mediocampista José Manzaneda y el extremo Oshiro Takeuchi.

Entre los estrategas, Richard Pellejero y Walter Paolella hay mucho respeto. El encargado de dirigir el partido será Jonathan Zamora.