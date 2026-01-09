Un hecho inédito en la Liga 1 - 2026. La nueva temporada del fútbol peruano tendrá una historia especial: padre e hijo compartirán equipo en primera división. ADT de Tarma cuenta ya con Nicolás Rengifo, delantero de 18 años, quien jugará junto a su padre Hernán Rengifo de 43 años durante toda la temporada 2026.

El joven atacante llega a préstamo desde Universitario de Deportes, mientras que el experimentado goleador extendió su vínculo con el ‘Vendaval Celeste’, marcando un caso poco habitual en el campeonato peruano.

Cabe precisar que Nicolás Rengifo fue oficializado como nuevo jugador del ADT, donde compartirá equipo nada menos que con su padre, el experimentado “Charapa” Rengifo.

“Estoy muy feliz de llegar a esta hermosa ciudad y representar al club de sus amores”, señaló Nicolás en referencia a su papá.

Padre e hijo defenderán juntos los colores del Vendaval Celeste, marcando un hecho poco común y lleno de emoción en el fútbol profesional.

Lo más emocionante del caso es que ambos son 9 en el mismo equipo. El apellido Rengifo se volvió tendencia en La Perla de los Andes.