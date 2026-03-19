El incremento del pasaje urbano a S/ 1.50 por parte de las empresas de transporte Petra y Quilcas desató una fuerte protesta en Chilca Alta, donde vecinos salieron a las calles, quemaron llantas y bloquearon el puente de acceso ubicado al inicio de la avenida Próceres, afectando el tránsito en la zona.

La medida fue acatada por pobladores de siete barrios, así como de los sectores de Fortaleza y Las Lomas, quienes rechazaron el alza del pasaje y denunciaron constantes malos tratos por parte del personal de transporte.

Según los usuarios, el servicio presenta deficiencias, como la falta de apoyo al subir o bajar con pertenencias, lo que agrava el malestar frente al incremento tarifario.

En respuesta, el gerente de la empresa Petra sostuvo que el aumento se debe al alza del combustible y otros costos operativos, y afirmó que no se reducirá la tarifa pese a las protestas.